В центре Тернополя в канализационный сток провалился грузовик (фото)
12:19, 14 июня 2018Происшествия
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Недавно в данном месте делали ремонт канализационного стока.
Грузовик чуть не провалился под асфальт
В Тернополе в центре города в канализационный сток провалился грузовик.
Как передает корреспондент УНИАН, об событии в Фейсбуке сообщил Олег Синовец.
Он указал, что грузовик с логотипами одной из молочных компаний провалился на ул. Русской.
Недавно в данном месте делали ремонт канализационного стока, с которыми в Тернополе систематические проблемы, кое-где забитые грязью стоки в городе не чистят годами, городское управление ЖГХ на замечания жителей города по данному поводу банально не реагирует.
Сейчас данное ДТП оформляют сотрудники патрульной полиции, которых вызвали на место инцидента.
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