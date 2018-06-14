В центре Тернополя в канализационный сток провалился грузовик (фото)

12:19, 14 июня 2018
Происшествия
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Грузовик чуть не провалился под асфальт

Как передает корреспондент УНИАН, об событии в Фейсбуке сообщил Олег Синовец.

Он указал, что грузовик с логотипами одной из молочных компаний провалился на ул. Русской.

Недавно в данном месте делали ремонт канализационного стока, с которыми в Тернополе систематические проблемы, кое-где забитые грязью стоки в городе не чистят годами, городское управление ЖГХ на замечания жителей города по данному поводу банально не реагирует.

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Сейчас данное ДТП оформляют сотрудники патрульной полиции, которых вызвали на место инцидента.

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