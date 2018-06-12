Обливали пивом женщину без сознания: в Черкасской области депутаты избили супругов (видео)

Мужчина сделал замечание компании, которая злоупотребляла спиртными напитками, а женщина решила снять пьяную компанию на видео.

Четверо депутатов сельского и районного советов, и бывший милиционер избили супругов после этнофестиваля в Христиновке Черкасской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас избитые находятся в стационаре, а депутаты свою вину отрицают.

Мужчина сделал замечание компании, которая злоупотребляла спиртными напитками, а женщина решила снять пьяную компанию на видео. Компания ответила агрессивным поведением, а потом жена депутата областного совета от Радикальной партии Олега Баштана начала бить его жену по голове.

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На видео среди его друзей можно увидеть местных депутатов районного совета Анатолия Бордуна и Виталия Паламарчука, депутата городского совета Евгения Кулибабу. По видео видно, что жена Баштана в тот вечер была самой агрессивной, но женщину били и другие ее подруги. А позже ее сильно ударил по голове бывший милиционер, по фамилии Коломиец.

По словам мужа женщины, пока она лежала на земле, они обливали ее пивом.

Сам Олег Баштан все обвинения в избиении супружеской пары отвергает. Более того, депутат областного совета, ранее возглавлявший медицинскую комиссию области, утверждает, что его жене сломали челюсть сразу в двух местах. Каким образом она говорила на видео с поломанной челюстью, он не объяснил.

Ранее в Чернигове брат депутата-радикала на внедорожнике сбил ребенка.