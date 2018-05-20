Возможно, был под наркотиками: в Чернигове брат депутата-радикала на внедорожнике сбил ребенка

Ребенок госпитализирован, и находится в реанимации.

В Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места происшествия, выбросив попутно пакетики с белым порошком.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Черниговского отдела полиции ГУ ЧП в области Юлия Ковтун.

По ее информации, лица, находившиеся в автомобиле во время наезда, установлены, но их имена, конечно, не разглашаются.

"По результатам работы полиции сделан план-схема места происшествия, осмотрен автомобиль (сейчас он на штрафплощадке), изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели. Найденное на обочине вещество белого цвета также изъято и направлено на экспертизу. Лица, находившиеся в автомобиле, установлены. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью установления обстоятельств данного правонарушения. Сложившейся ситуации будет дана правовая оценка. Ход дела будет максимально публичным", - заявила Ковтун.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Эти действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По сообщению местных СМИ, за рулем находился брат депутата Черниговского облсовета от Радикальной партии Дмитрия Блауша. Есть подозрения, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Именно поэтому эта ситуация получила огласку.

Ребенок госпитализирован, и находится в реанимации.