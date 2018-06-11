Маскировался под националистов: в Хмельницкой области разоблачили завербованного Россией антиукраинского агитатора

По данным спецслужбы, финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалюты.

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника российской политической организации «Национальное освободительное движение» на инспирировании межнациональной розни и антиукраинской пропаганде в интересах страны-агрессора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. Правоохранители обнаружили, что житель Каменец-Подольского, будучи членом вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию.

«По заданию «кураторов» агитатор изготавливал листовки якобы от лица украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от «заказчиков» через Интернет. Затем злоумышленник распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре СБУ разоблачила агентов российских спецслужб в подготовке провокационных телесюжетов

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы по поддержке террористических организаций «Л/ДНР» и оправдывал российскую военную агрессию против Украины.

По данным СБУ, финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалюты.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

Как сообщили УНИАН в горсовете Каменец-Подольского, обыски в квартире подозреваемого состоялись 30 мая.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее на Донетчине СБУ разоблачила информаторов "ДНР".