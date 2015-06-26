На Донетчине СБУ разоблачила агентурную сеть террористов и задержала информатора

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ранее неоднократно судимый житель Волновахи по заданию террористов собирал и передавал информацию о местах дислокации украинских войск, общем командовании и управлении, численности, материально-техническом обеспечении, маршрутах ротации и передвижения ВСУ, местах расположения огневых рубежей. Кроме того, злоумышленник искал сообщников для вербовки информаторов.

Читайте такжеСБУ установила личность координатора боевиков, который может быть российским ГРУшником (фото)

Злоумышленник также назвал кураторов агентурной сети. Ими оказались члены террористической группы «МГБ ДНР» (позывной «Седой») и военной разведки «ДНР» (позывной «Опер»).

Главной задачей сети было осуществление терактов, диверсий, участие в боевых действиях против украинских подразделений, выполняя приказы российских спецслужб.

Открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.