В Одессе на месте сбора русофилов обнаружили труп (фото)
14:25, 11 июня 2018Происшествия
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Тело мужчины обнаружено на Куликовом поле в Одессе.
Личность погибшего устанавливается / фото 048.ua
На Куликовом поле в Одессе обнаружили труп. На месте работает следственно-оперативная группа.
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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти.
Личность погибшего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 9 мая пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.
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