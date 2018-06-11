В Одессе на месте сбора русофилов обнаружили труп (фото)

14:25, 11 июня 2018
Происшествия
993 0
Личность погибшего устанавливается / фото 048.ua

Читайте такжеВ Одессе избили сторонника "антимайдана"

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Личность погибшего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 мая пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#труп