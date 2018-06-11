В Одессе на месте сбора русофилов обнаружили труп (фото)

Тело мужчины обнаружено на Куликовом поле в Одессе.

На Куликовом поле в Одессе обнаружили труп. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Личность погибшего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 мая пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.