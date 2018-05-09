В киевском метро обнаружили труп

14:44, 09 мая 2018
Происшествия
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Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины / Facebook Serg Kharchenko

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Об этом сообщил пользователь Facebook Serg Kharchenko.

"Метро Кловская. На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", - написал он.

Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

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Теги: #Киев#метро