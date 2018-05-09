В киевском метро обнаружили труп

На платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.

В среду, 9 мая, пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины. Читайте такжеВ Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружили труп Об этом сообщил пользователь Facebook Serg Kharchenko. "Метро Кловская. На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", - написал он. Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

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