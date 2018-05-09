В киевском метро обнаружили труп
14:44, 09 мая 2018Происшествия
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На платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.
Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины / Facebook Serg Kharchenko
В среду, 9 мая, пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.
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Об этом сообщил пользователь Facebook Serg Kharchenko.
"Метро Кловская. На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", - написал он.
Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.
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