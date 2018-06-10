В ночном клубе в Сумах подорвали гранату – пострадали семь человек

По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

В развлекательном заведении «Луна» в городе Сумы сегодня около 6 утра взорвалась граната Ф1. В результате инцидента семерых пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу.

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Как сообщает ТСН, двое пострадавших в тяжелом состоянии, один человек получил ранение руки, другого врачи забирали на каталке.

Правоохранители задержали мужчину 1990 года рождения. Ему инкриминируют четыре статьи УК: покушение, хулиганство, сопротивление работникам полиции и незаконное хранение оружия.

Очевидцы инцидента ситуацию не комментируют. По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

Напомним, в декабре прошлого года в Сумах охранники ночного клуба "Luna" жестоко избили двух посетителей.

Как утверждают местные жители, ночное заведение Luna давно известно в Сумах тем, что тамошние охранники постоянно устраивают избиение посетителей. Каждые выходные в отделение нейрохирургии областной больницы попадают один или несколько пострадавших.

Кроме того, местные поговаривают, что владелец заведения Олег Урун имеет большие связи, в частности в руководстве местной прокуратуры, и сотрудники его клуба ни разу не понесли наказания. Примечательно, что о славе этого заведения давно известно и городским властям.