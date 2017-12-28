Сотрясение мозга, сломанный нос и выбитые зубы: в Сумах охранники ночного клуба жестоко избили двух посетителей (фото)

В Сумах охранники ночного клуба "Luna" жестоко избили двух посетителей. Сестра одного из потерпевших Анастасия рассказала, что инцидент произошел около 4 утра 23 декабря.

Ее брат, 22-летний Павел, вместе с компанией друзей зашел в ночной клуб около часа ночи. Через несколько часов они собрались уходить, но на выходе, у гардероба, увидели, как охранники бьют мужчину, передает ТСН.uа.

"Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке, - Ред.), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", - рассказала Анастасия.

После нападения Павел, не дожидаясь правоохранителей, обратился в больницу, где его обследовали, в частности сделали компьютерную томографию и МРТ. Выяснилось, что парень получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов. Сейчас он находится на стационаре в больнице, позже его должны перевести в неврологическое отделение.

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По словам Анастасии, они обратились в полицию. Полицейский, который приехал к Павлу в больницу, принял у них заявление. Однако молодые сумчане не слишком рассчитывают на справедливость.

Как говорят местные жители, ночное заведение "Luna" давно известно в Сумах именно тем, что тамошние охранники постоянно устраивают избиение посетителей. Каждые выходные в отделение нейрохирургии областной больницы попадают один или несколько пострадавших.

"Я не знаю, почему моего брата туда потянуло. Там охранники сами часто провоцируют людей, так будто натравливают друг на друга. Для них какой причины для избиения и не надо", - говорит Анастасия.

Кроме того, местные поговаривают, что владелец заведения Олег Урун имеет большие связи, в частности в руководстве местной прокуратуры, за что еще ни разу его работники не понесли наказания.

Примечательно, что о славе этого заведения давно известно и городским властям. Так, еще в 2011 году тогдашний городской голова Геннадий Минаев, отвечая на вопросы горожан на своем сайте, дал строгую характеристику ночному клубу.

Минаев пообещал принять меры в отношении клуба, в частности, ограничить его режим работы. Однако с того времени, как свидетельствуют недавние события, мало что изменилось.

ТСН.uа обратился с запросом к городской власти и областного управления Нацполиции, однако ответа пока нет. Получить комментарий владельца заведения Уруна также пока не удалось.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 декабря в ресторане SoloPizza на Крещатике произошла серьезная драка. Сотрудники учреждения избили своих посетителей.