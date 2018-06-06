В Харьковской области найден повешенным местный активист

Правозащитник Роман Лихачев считает, что самоубийство активиста было инсценировано.

Вечером 5 июня в Чугуеве Харьковской области обнаружили повешенным местного активиста Николая Бычко.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачев.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал Лихачев.

Правозащитник считает, что самоубийство активиста было инсценировано.

Читайте такжеНа Житомирщине нашли повешенным тренера футбольного клуба

"Мое мнение - самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, да и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут по-быстрому и на тормозах... Николай готовил документы для открытия общественной организации. перед смертю также мониторил очистные сооружения - и тут резко решил повеситься - не смешите", - говорится в сообщении.

Как передает УП, в полиции зафиксировали факт гибели молодого человека 1994 года рождения. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти в лесу. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "самоубийство".

Судя по записям в Facebook, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В ней он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка. Последний его пост был посвящен реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара".

Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.