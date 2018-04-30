Нашли повешенным на крючке: появились подробности о смерти главы полиции на Херсонщине

Бабич перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля. Оперативная группа нашла его повешенным на крючке в связке из двух ремней.

Смерть руководителя Горностаевского райотдела полиции Херсонской области подполковника Руслана Бабича не связана с делами, которые расследовались правоохранителями.

Такое заявление сделала начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области Ирина Атаманенко в комментарии "Громадському".

"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", – рассказала она.

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Кроме того, главный консультант начальника облуправления Нацполиции Елена Ренкас, знакомая с Бабичем, назвала погибшего человеком, не склонным к крайностям.

"Сейчас никто из херсонских коллег Руслана не знает, что побудило его на этот шаг. Я была знакома с ним не один год. Его жена, Татьяна, тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек, который не имел никакой склонности к любым крайностям. Также, насколько мне известно, у него не было недоброжелателей, которые хотели ему смерти, могли бы давить на него, чем-то шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье. Впечатления от совместной работы с Русланом у меня - только положительные. Поэтому лично меня эти события просто шокировали", – сказала Ренкас.

Отмечается, что Бабич перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля. Оперативная группа нашла его повешенным на крючке в связке из двух ремней.

Согласно главной версии следствия, он совершил самоубийство. Несмотря на это, предсмертной записки в его доме не нашли. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области начальника райотдела полиции нашли мертвым.