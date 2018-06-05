В Киеве мужчина прыгнул с моста и попал под автомобиль

05:44, 05 июня 2018
Происшествия
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При падении мужчина также попал под проезжающий автомобиль / фото facebook.com/KyivOperativ

Инцидент произошел примерно в 22:00, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

При падении мужчина также попал под проезжающий автомобиль Volkswagen.

«Медики пытались оказать помощь, но без шансов. На месте работали правоохранители. Дорога была частично перекрыта», - говорится в сообщении.

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Теги: #Киев#ДТП