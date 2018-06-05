В Киеве мужчина прыгнул с моста и попал под автомобиль
05:44, 05 июня 2018Происшествия
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В столице на Парковой дороге мужчина прыгнул с эстакады моста, упал на асфальт и попал под машину.
При падении мужчина также попал под проезжающий автомобиль / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Парковой дороге мужчина прыгнул с эстакады, которая ведёт на вертолётную площадку, и разбился насмерть.
Инцидент произошел примерно в 22:00, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
При падении мужчина также попал под проезжающий автомобиль Volkswagen.
«Медики пытались оказать помощь, но без шансов. На месте работали правоохранители. Дорога была частично перекрыта», - говорится в сообщении.
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