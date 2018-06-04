Брата скандальной Зайцевой поймали пьяным за рулем в Харькове - СМИ (фото)

Семейство Зайцевых опять в эпицентре внимания, пишут СМИ.

Брат Елены Зайцевой, фигурантки кровавого ДТП в Харькове, попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Киев оперативный". Инцидент произошел в ночь на 4 июня в Харькове. Авто, за рулем которого находился Василий Зайцев, остановили сотрудники патрульной полиции.

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"Также имел все признаки опьянения, но от любых тестов отказался", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Таурег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.