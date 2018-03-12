"Решила не снижать скорость": Зайцева рассказала о смертельном ДТП в Харькове

Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.

Сегодня, 12 марта, в Киевском райсуде Харькова допрашивают подозреваемых – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Первой суд вызвал на допрос Зайцеву. Об этом сообщает "Медиапорт".

Она признала вину и заявила, что помнит момент аварии. Зайцева заявила, что приближаясь к перекрестку улицы Сумской и переулка Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем девушка резко нажала на тормоза и повернула вправо.

Также Зайцева заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности. Также она признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, "когда отбудет наказание".

Читайте такжеПотеряла в жуткой аварии двух близких людей: девушка рассказала, что помнит о ДТП в Харькове (видео)

На вопрос прокурора, где она отдыхала перед ДТП, Зайцева заявила, что была в заведении "Чили", однако спиртного не употребляла. Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.

Ранее сообщалось, что 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице. Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.