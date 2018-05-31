Велосипедиста сбил автомобиль, который был на спецзадании - полиция

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейское авто, которое сбило мальчика-велосипедиста в Киеве, выполняло спецзадание. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу" , - говорится в сообщении.

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По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.

"Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", - отмечают в полиции Киева.

Напомним, 31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.