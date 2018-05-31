В Киеве автомобиль из президентского кортежа сбил велосипедиста, на Банковой все отрицают (фото)

Пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги.

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали. Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеАвто меняли каждые 3-4 дня: экс-охранник рассказал, как Янукович передвигался по Киеву во время Майдана

"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из сопровождения президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма) , перелом ноги", - рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги.

"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.

Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.

Напомним, 6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.