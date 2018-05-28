Под Одессой микроавтобус столкнулся с поездом: погибла женщина, пострадали дети (фото)

Водитель автомобиля проигнорировал сигналы о приближении поезда и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.

В Кодымском районе Одесской области пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате инцидента погиб один человек, еще трое - пострадали.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, инцидент произошел на Александровском железнодорожном переезде.

Правоохранители установили, что водитель микроавтобуса «Nissan», в салоне которого находились пятеро пассажиров, несмотря на световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

«В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще трое лиц, двое из которых – дети в возрасте 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу», – отмечается в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Ведется следствие.

В апреле сообщалось, что в Одесской области иномарка столкнулась с отбойником. В результате ДТП погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.