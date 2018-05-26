В Житомире задержали опасного преступника, который сбежал из колонии на Харьковщине

В настоящее время 43-летний осужденный возвращен в учреждение исполнения наказаний.

На автовокзале в Житомире задержали мужчину, который сбежал из Дергачевской исправительной колонии на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, в настоящее время 43-летний осужденный возвращен в учреждения исполнения наказаний в поселке Солоницевка на Харьковщине.

"Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Мужчине, осужденному в 2014 году к 9 годам лишения свободы, грозит увеличение срока заключения", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, мажчина в 2014 году был осужден по ч.2 ст. 186 (Грабеж), ч. 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.