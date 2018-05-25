Полиция разыскивает жителя Житомира, который сбежал из учреждения исполнения наказаний в Харьковской области

Беглеца в 2014 году был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Полиция разыскивает жителя Житомира, который сегодня, 25 мая, сбежал из учреждения исполнения наказаний в Харьковской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

«Полицией устанавливается местонахождение Сергийчука Андрея Олеговича, 1975 г.н., 25 мая сбежал из учреждения исполнения наказаний в Харьковской области», - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Житомирщине зарезали ветерана АТО: полиция раскрыла шокирующие детали (фото)

Мужчины в 2014 году был осужден по ч.2 ст. 186 (Грабеж), ч. 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины к 9 годам лишения свободы.

До ареста он проживал в Житомире. Учитывая это, полицейские подозревают, что разыскиваемый может находиться в областном центре. Поиски беглеца продолжаются.