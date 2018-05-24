Погоня в Ржищеве: девушка-водитель, убегавшая от полиции, находилась под действием амфетамина

Также в полиции уточнили возраст девушки - 20 лет, именно она находилась за рулем. Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить авто.

Девушка за рулем ВАЗ-21099, которую со стрельбой вынуждены были останавливать патрульные полицейские в Ржищеве Киевской области, была в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщила спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает LIGA.net. Он уточнил возраст девушки – 20 лет (1998 год рождения).

По словам Жуковича, экспертиза уже установила, что девушка находилась под действием наркотиков. "Врачи говорят, что она принимала амфетамин", - сказал спикер полиции.

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Также он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что девушка в момент погони якобы находилась на заднем сидении автомобиля, а управлял им кто-то другой. Жукович подтвердил, что именно задержанная была за рулем машины.

Сейчас вместе с ней в отделении полиции находится ее сожитель, владелец автомобиля, но он, по словам Жуковича, участия в инциденте не принимал.

Ранее сообщалось, что патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля в Ржищеве Киевской области - женщина начала ездить вокруг копов, но не останавливалась. Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить авто.