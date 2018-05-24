Погоня со стрельбой в Ржищеве: полиция гонялась по кругу за неадекватной девушкой-водителем (видео)

Автомобиль ездил кругами вокруг клумбы в центре города и не останавливался по требованию полицейских. Водитель - девушка 1991 года рождения.

Патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля в Ржищеве Киевской области - женщина начала ездить вокруг копов, но не останавливалась.

Об этом сообщил представитель Главного управления Нацполіції в Киевской области Николай Жукович, передает "Украинская правда".

"Группа реагирования патрульной полиции пытались остановить машину, которая вызвала подозрение. Водитель не остановился, совершил наезд на патрульный автомобиль, начал убегать", - рассказал он.

Видео инцидента опубликовал в Facebook местный житель Алексей Соломенцев.На записи можно увидеть, как автомобиль ездит кругами вокруг клумбы в центре города. Полицейские пытаются остановить машину.

Жукович отметил, что водителя – это девушка 1991 года рождения - задержали и доставили в медицинское учреждение, чтобы выяснить, в каком состоянии она находится.

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"Сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить транспортное средство. Правомерность будет определять прокуратура", - отметил также пресс-секретарь полиции.

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