Прорыв трубы превратил одну из киевских улиц в реку (фото, видео)
11:11, 24 мая 2018Происшествия
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Дыру, из которой бьют потоки просто прикрыли досками.
Из-за прорыва трубы на одной из столичных улиц образовалась река / фото Роман Барабаш / Информатор
В ночь на 24 мая в Святошинском районе Киева по адресу Депутатская, 5 прорвало трубу с холодной водой, километровые лужи растеклись по всей улице.
Как сообщает "Информатор", ремонтников на месте не оказалось. Дыру, из которой бьют потоки просто прикрыли досками, однако это не помешало уровню воды постепенно подниматься.
Видео Youtube Информатор
Как сообщал УНИАН, в начале мая в Николаеве из-за прорыва канализации целую улицу затопило нечистотами.
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