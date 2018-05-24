Прорыв трубы превратил одну из киевских улиц в реку (фото, видео)

Дыру, из которой бьют потоки просто прикрыли досками.

В ночь на 24 мая в Святошинском районе Киева по адресу Депутатская, 5 прорвало трубу с холодной водой, километровые лужи растеклись по всей улице.

Как сообщает "Информатор", ремонтников на месте не оказалось. Дыру, из которой бьют потоки просто прикрыли досками, однако это не помешало уровню воды постепенно подниматься.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая в Николаеве из-за прорыва канализации целую улицу затопило нечистотами.