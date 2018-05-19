Водитель потерял сознание: в полиции назвали причину столкновения автобуса и грузовика в Каменском

В результате ДТП пострадало 22 человека.

Плохое самочувствие водителя стало причиной столкновения пассажирского автобуса и грузовика в городе Каменском на Днепропетровщине.

Читайте такжеНа Прикарпатье поезд раздавил автомобиль на переезде, есть жертвы (фото)

В результате ДТП 11 человек оказались в больнице, среди них 4 детей, сообщает ТСН.

Как пояснил водитель, ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и пришел в себя уже после удара о грузовик, припаркованный на обочине.

"Водитель пассажирского микроавтобуса двигался по маршруту следования, вдруг почувствовал себя плохо, допустил столкновение. У водителя признаки опьянения не обнаружены", - подтвердила пресс-секретарь полиции Каменского Елена Тимченко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Каменском Днепропетровской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадало 22 человека, среди них трое детей.