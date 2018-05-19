На Днепропетровщине произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадали 22 человека (фото)

Водитель автобуса "Эталон", который курсировал по маршруту №10, совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

В Каменском Днепропетровской области в пятницу, 18 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика.

По данным пресс-службы ГСЧС, в результате 13 человек травмированы, среди них - ребенок.

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Инцидент произошел на улице Приднепровской Днепровского района города Каменское. Сообщается, что водитель автобуса "Эталон", который курсировал по маршруту №10, совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

Пострадавших госпитализированы.

Позже в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области уточнили, что по информации, предоставленной медицинскими работниками, в результате ДТП пострадали 22 пассажира, из них трое детей.

"13 человек направили в КЗ "Каменская городская больница скорой медицинской помощи". 12 человек, из них 3 детей, госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 9 человек самостоятельно обратились в травмпункт, их госпитализацию не проводили.