В Киеве проверяют информацию о заминировании ТРК "Глобус"

18:14, 19 мая 2018
Происшествия
33
В полиции получили сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус» \ УНИАН

Читайте такжеВ Киеве возле "Левобережной" произошел пожар (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

«Получили сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус»: проводится эвакуация, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Киев#минирование