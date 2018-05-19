В Киеве проверяют информацию о заминировании ТРК "Глобус"
18:14, 19 мая 2018Происшествия
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В полиции сообщили, что проводится эвакуация, на месте работают взрывотехники.
В полиции получили сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус» \ УНИАН
В Киеве проверяют информацию о заминировании торгово-развлекательного центра «Глобус».
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
«Получили сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус»: проводится эвакуация, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб», - говорится в сообщении.
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