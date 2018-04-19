В Киеве на пенсионерку упал металлический лист обшивки с нового ТРЦ (фото)

13:30, 19 апреля 2018
Происшествия
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В Киеве из ТРЦ ветром сорвало металлический лист, который травмировал пенсионерку / Facebook, Я люблю тебя Киев

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Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». Пользователи соцсети в комментариях сообщили, что женщину госпитализировали.

В сообществе «Я люблю Киев», в то же время, уточняют, что женщина получила травму головы.

Напомним, в феврале в аквапарке в киевском торговом центре часть крыши упала на ребенка.

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Теги: #Киев#пенсионер