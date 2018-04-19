В Киеве на пенсионерку упал металлический лист обшивки с нового ТРЦ (фото)

По словам очевидцев, женщина получила травму головы, ее госпитализировали.

В Киеве на проспекте Победы, 26 (возле станции метро «Политехнический институт»), с нового ТРЦ Smart Plaza» ветром сорвало лист металла, который травмировал проходившую рядом пожилую женщину.

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Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». Пользователи соцсети в комментариях сообщили, что женщину госпитализировали.

В сообществе «Я люблю Киев», в то же время, уточняют, что женщина получила травму головы.

Напомним, в феврале в аквапарке в киевском торговом центре часть крыши упала на ребенка.