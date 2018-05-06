В Одессе экстренно приземлился самолет, следовавший в Грецию

Это произошло из-за состояния здоровья одной из пассажирок, женщина была срочно доставлена в медицинское учреждение.

Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы из-за состояния здоровья женщины-пассажира, гражданки Украины.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

«Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Одесса» в связи с состоянием здоровья одной из женщин-пассажиров, гражданки Украины, которой стало плохо», - написал он.

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По словам Форостяка, женщину срочно доставили в медицинское учреждение, «а самолет продолжил путешествие без нее».

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