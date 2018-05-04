В аэропорту Торонто крошка-енот сорвал рейс самолета

Поначалу наземный персонал находился в недоумении и не понимал, что нужно делать.

В аэропорту Торонто енот застрял в самолете авиакомпании Air Canada, из-за чего рейс AC1126 был задержан на несколько часов.

Об этом сообщает CBC.

Кроха спрятался внутри шланга блока кондиционирования воздуха, а обнаружили его, когда наземный персонал подключил этот блок к самолету. Потоком воздуха енота подняло вверх и он попал в вентиляционную систему самолета Embraer E190.

Пассажиры наблюдали за происходящей драмой из окон терминала аэропорта. Поначалу наземный персонал находился в недоумении и не понимал, что нужно делать.

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"Это было действительно чем-то новым. Никто никогда не видел ничего подобного", - рассказал один из пассажиров Дэмиен Ли.

По словам Ли, в течение часа возле самолета собралось около 15 человек, включая персонал аэропорта и представителей подразделения по контролю за животными.

В конце концов было принято решение снять с самолета некоторые панели.

Самолет должен был вылететь в 14.50 по местному времени, однако вызволить животное удалось лишь около 20.30. Впоследствии спасенный енот убежал.

В качестве компенсации за задержку рейса авиакомпания предложила пассажирам ваучеры на покупку еды в аэропорте и скидку на будущий перелет.

Ранее УНИАН сообщал, что в многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции вытащили енота. Животное недавно привезли в новую квартиру, оно испугалось при перевозке, поэтому и спряталось в вентиляционном канале.