На Киевщине прогремел еще один взрыв – есть пострадавший

08:55, 06 мая 2018
Происшествия
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Под Киевом мужчина пострадал от взрыва / dtp.kiev.ua

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Соборной. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

Подробности происшествия устанавливает следствие. На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

Накануне сообщалось, что в Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская,117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.

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