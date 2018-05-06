На Киевщине прогремел еще один взрыв – есть пострадавший

Предположительно на месте происшествия взорвалась граната.

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в ночь на 6 мая один мужчина пострадал в результате взрыва.

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Соборной. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

Подробности происшествия устанавливает следствие. На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

Накануне сообщалось, что в Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская,117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.