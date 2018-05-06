Сегодня водолазы нашли тело иностранца.

В Черновцах в реке Прут утонул студент из Индии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Черновицкой области, 4 мая во время отдыха на реке Прут пропал без вести гражданин Индии, 1995 года рождения.

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Парень учился в медицинском университете. Вместе с друзьями он отдыхал на реке, в необустроенном для этого месте, и решил нырнуть из самовольно оборудованного трамплина. Юноша прыгнул в воду и не вынырнул.

Для поиска парня были задействованы спасатели ГСЧС и водолазы городской спасательной службы на воде. В тот же день спасатели обследовали место происшествия и близлежащую территорию, однако пропавшего парня не нашли. Несмотря на позднее время суток, было принято решение продолжить поисковые работы 5 мая.

Сегодня утром тело юноши водолазы нашли в реке в 50-70 метрах от места прыжка. Тело утопленника было поднято на поверхность. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.