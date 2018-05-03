Ситуация в Балаклее контролируемая, эвакуация всех жителей не планируется - Харьковская ОГА
16:00, 03 мая 2018Происшествия
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Пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее начался во время проведения работ по разминированию.
Об эвакуации всего города не идет / фото twitter.com/slobozhanyn
Председатель Харьковской ОГА назвала ситуацию с взрывами на военном арсенале в Балаклее контролируемой.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
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"Пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее начался во время проведения работ по разминированию. Сейчас его локализуют. Ситуация контролируемая", - сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная.
Отмечается, что об эвакуации всего города не говорится. "Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к 65-го арсенала частный сектор", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала взрываются боеприпасы.
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