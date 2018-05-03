В Балаклее на военном складе взрываются боеприпасы

14:53, 03 мая 2018
Происшествия
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Началась частичная эвакуация жителей / фото twitter.com/slobozhanyn

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

По его словам, сегодня на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти.

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Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности.

В это время началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц.

По словам Столбового, речь идет об эвакуации около 1500 человек.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года на военном арсенале вблизи города Балаклея Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще 5 человек получили ранения.

Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсия.

Тогда Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривень на восстановительные работы в пострадавшей от пожара на артилерийских складах Балаклее.

После прошлогоднего инцидента, по словам министра обороны Степана Полторака, на военной базе в Балаклее уцелело около трети боеприпасов.

В октябре прошлого года Кабмин выделил 100 миллионов гривень для осуществления мероприятий по повышению защиты объектов хранения боеприпасов.

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Теги: #пожар#боеприпасы#Балаклея