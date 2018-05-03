В Балаклее на военном складе взрываются боеприпасы

На территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые нельзя было вывезти.

В городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала взрываются боеприпасы.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

По его словам, сегодня на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти.

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Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности.

В это время началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц.

По словам Столбового, речь идет об эвакуации около 1500 человек.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года на военном арсенале вблизи города Балаклея Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще 5 человек получили ранения.

Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсия.

Тогда Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривень на восстановительные работы в пострадавшей от пожара на артилерийских складах Балаклее.

После прошлогоднего инцидента, по словам министра обороны Степана Полторака, на военной базе в Балаклее уцелело около трети боеприпасов.

В октябре прошлого года Кабмин выделил 100 миллионов гривень для осуществления мероприятий по повышению защиты объектов хранения боеприпасов.