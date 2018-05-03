Паника и оживленное движение авто: житель Балаклеи показал на видео город во время взрывов

В ролике можно услышать панические возгласы местных и увидеть оживленное движение автомобилей, которыми, очевидно, уезжают жители в более безопасную зону.

В сети появилось видео, снятое местным жителем во время новых взрывов в Балаклее.

По словам комментатора видео, который движется на велосипеде, запись сделана примерно в 14:00, а взрывы начались приблизительно в 13:30-13:40. В ролике можно услышать панические возгласы местных и увидеть оживленное движение автомобилей, которыми, очевидно, уезжают жители в более безопасную зону.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео: Mr CrazyTomas

Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи города Балаклея, на территории бывшего военного арсенала начали взрываться боеприпасы.

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Мэр города Иван Столбовой сообщил УНИАН, что на арсенале проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась спонтанная детонация снарядов, лежавших на открытой местности.

Началась частичная эвакуация жителей прилегающих к арсеналу улиц. По словам Столбового, речь идет об эвакуации около 1,5 тыс. человек.

В Генштабе отметили, что к локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались вследствие прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», - сообщили в ведомстве.