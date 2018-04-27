В Киеве произошел пожар в музее под монументом "Родина-мать"
Сегодня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне произошел пожар.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о том, что на территории музея, на ул. Лаврской, 27, произошло возгорание, поступило в 12:26.
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На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как выяснилось, в одном из залов на втором этаже музея загорелся подвесной светильник и потолок на площади 2 кв. м. Еще до прибытия спасателей, работники музея пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. По прибытию на место происшествия, в 12:37, пожарники приступили к тушению, и уже в 12:41 пожар был ликвидирован с помощью двух порошковых огнетушителей.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние были выведены 250 человек.
На место происшествия выезжали 5 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Харьковской области пожар уничтожил памятник культурного наследия Усадьбу Шидловских.