На Харьковщине пожаром уничтожен памятник культурного наследия Усадьба Шидловских

Сложность в ликвидации пожара заключалась в достаточно длительном времени свободного горения, поскольку пожар заметили не сразу.

В Харьковской области в результате пожара уничтожен памятник культурного наследия национального значения - усадьба Шидловских.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧСв Харьковской области, 16 апреля в 00:01 на номер «101» поступила информация о пожаре в нежилом здании бывшего Старомерчикского техникума ветеринарной медицины, ликвидированного в 1997 году, и с тех пор данное здание не эксплуатировалось.

По сведениям ГСЧС, на место вызова прибыли дежурные караулы 48-й Государственной пожарно-спасательной части из Люботина и 59-й части из города Валки. Всего четыре оперативных отделения на автоцистернах в составе 20 спасателей.

По прибытию спасателей на место визуально наблюдалось горение крыши, перекрытия и части помещений второго этажа здания на общей площади около 550 кв м. Сложность в ликвидации этого пожара заключалась в достаточно длительном времени свободного горения, поскольку пожар заметили не сразу. Перекрытия и перегородки в здании были деревянными, кровля выполнена из металлических листов по деревянным конструкциям, лестничные марши также деревянные. Кроме того, там не было ни внутреннего, ни внешнего противопожарного водопровода.

Спасатели локализовали огонь в 5:00. Перекрытия и крыша под воздействием огня разрушились. Сейчас тушение пожара продолжается. Причина его возникновения устанавливается. Погибших и травмированных не обнаружено.

Справка УНИАН. Здание бывшего Старомерчикского техникума ветеринарной медицины построено в 1776-1778 годах, как усадьба Шидловских входило в состав Дворцово-паркового комплекса Старомерчикского памятника культурного наследия национального значения и находилось по адресу: Харьковская область, Валковский район, поселок Старый Мерчик, пер. Театральный.