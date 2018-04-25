В Киевской области трое полицейских сбывали амфетамин и вымогали у клиентов взятки

Неправомерную выгоду сотрудники Васильковского отдела полиции вымогали за непривлечение граждан к уголовной ответственности.

Прокуратурой Киевской области разоблачены трое сотрудников Васильковского отдела полиции, которые организовали незаконную схему сбыта психотропного вещества амфетамин, а затем за непривлечение лиц к уголовной ответственности вымогали у них взятки.

Как сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, задержаны двое оперуполномоченных и полицейский Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

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«В ходе досудебного расследования установлено, что указанные сотрудники полиции сбывали гражданам психотропное вещество амфетамин, а затем вымогали у этих же лиц неправомерную выгоду для непривлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Так, 24 апреля сотрудники полиции с применением физической силы вымогали у лица, которому сбыли психотропное вещество, 20,5 тыс. грн взятки.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным лицам в виде содержания под стражей.

Сотрудникам полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.