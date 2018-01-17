В Кривом Роге полицейский торговал оружием и наркотиками из комнаты хранения вещдоков

В г. Кривой Рог Днепропетровской области 16 января во время сбыта наркотиков и огнестрельного оружия правоохранители задержали сержанта полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, военной прокуратурой Криворожского гарнизона совместно с сотрудниками УСБ Украины в Днепропетровской области установлено, что в начале января текущего года указанный правоохранитель с целью незаконного обогащения наладил сбыт наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, которые находились в комнате для хранения вещественных доказательств одного из отделов ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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В частности, 12 января за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. грн полицейский сбыл гражданскому лицу 2,13 г опия ацетилированного.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы задержанного обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества - амфетамин, метамфетамин, каннабис, маковая соломка, поврежденные пакеты с вещественными доказательствами, в которых хранятся наркотические вещества.

Сейчас военной прокуратурой Криворожского гарнизона готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Указанном полицейскому планируется сообщить о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 308 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей. Их задержали во время получения 20 тысяч гривень взятки.