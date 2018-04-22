В Чернобыльской зоне задержали еще одну группу "сталкеров"
В Чернобыльской зоне задержали очередную группу "сталкеров".
Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, граждан Украины, которые незаконно попали на территорию зоны отчуждения, обнаружили накануне пограничники Житомирского отряда.
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«Военнослужащие отдела «Иванков» совместно с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки, на Киевщине, задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма», - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, добавили в ведомстве.
Напомним, в ноябре прошлого года в Чернобыльской зоне на военном объекте погиб сталкер из Беларуси.