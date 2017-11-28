В Чернобыльской зоне на военном объекте погиб сталкер из Беларуси.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта «Чернобыль-2». Молодые люди, как и большинство нелегальных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Но не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что врачи констатировали смерть мужчины.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с отметкой о несчастном случае.

В отношении товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф. Подготовлены соответствующие документы для сокращения срока их пребывания в Украине, сообщили в отделе коммуникации.