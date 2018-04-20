На Луганщине произошло массовое отравление детей: 15 школьников госпитализированы

23:07, 20 апреля 2018
Происшествия
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На данный момент полицией проводятся следственные действия / фото facebook.com/policeLG/

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

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"Сегодня дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после приема пищи 15 из 22 детей были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что следователями открыто уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

"На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", - говорится в сообщении.

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Теги: #отравление#Луганщина