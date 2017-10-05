В Львове продавщицу копченой рыбы, которой отравились десятки людей, отправили под домашний арест

Для 48-летней женщины, подозреваемой в нарушении санитарных правил и норм во время изготовления рыбы горячего копчения, которой отравились более семидесяти человек, суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на шестьдесят суток. Об этом сообщает полиция области.

Напомним, установлено, что 48-летняя львовянка коптила рыбу в собственном гараже в антисанитарных условиях и реализовывала ее на одном из львовских рынков. В результате употребления некачественной продукции за медицинской помощью обратился 71 человек, из которых 68 были госпитализированы, из них семеро детей.

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Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Сегодня, 5 октября, Франковский суд Львова избрал для подозреваемой меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на шестьдесят суток.