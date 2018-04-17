На Львовщине мотоциклист въехал в толпу людей: пятеро пострадавших

13:45, 17 апреля 2018
Происшествия
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Причина происшествия устанавливается / фото УНИАН

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, ДТП произошло 16 апреля.

В результате аварии в реанимационное отделение госпитализирована 14-летняя велосипедистка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома.

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Также в реанимации находится 68-летний мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени.

Мотоциклист тоже госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Кроме того, пострадали 14-летний подросток и 15-летняя девушка. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее полицейский в Киеве разбил изъятый мотоцикл и повредил три автомобиля.

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Теги: #ДТП#Львовщина#мотоцикл