Полицейский в Киеве разбил изъятый мотоцикл и повредил три автомобиля: новые подробности

Будет проведена проверка действий полицейского, в частности, имел ли он право садиться за руль изъятого транспортного средства согласно своим должностным инструкциям.

В Киеве на Обуховской трассе полицейский из-за отсутствия прав изъял у водителя мотоцикл и во время транспортировки совершил ДТП, в результате которого пострадали три автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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По ее словам, полицейский остановил мотоцикл и при проверке документов выяснил, что водитель имеет только техпаспорт на транспортное средство, но не имеет водительского удостоверения. После этого полицейский решил транспортировать мотоцикл на КПП, чтобы там составить на водителя административный протокол и выяснить, имел ли этот человек право управлять мотоциклом, но во время транспортировки произошло ДТП.

"Предварительно, полицейский, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и протаранил автомобиль, который ехал впереди. В результате были повреждены еще два транспортных средства", - сообщила Блищик.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает детальный механизм дорожно-транспортного происшествия.

Блищик сообщила, что будет проведена проверка действий полицейского, а именно, имел ли он право садиться за руль изъятого транспортного средства в соответствии со своими должностными инструкциями.

Также она отметила, что мотоциклист, которого остановил полицейский, сказал, что водительское удостоверение ему привезут, после чего скрылся.

По словам представителя полиции, состояние полицейского удовлетворительное, он получил ушибы и ссадины.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео с места инцидента. По данным очевидцев, полицейский на мотоцикле задел два автомобиля, еще один был поврежден бензобаком мотоцикла, который отлетел. ДТП произошло возле базы ФК "Динамо" в Конча-Заспе.