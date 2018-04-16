Подозреваемого в финансировании "ДНР" экс-солиста Львовской оперы обвинили в развращении 13-летней девочки

Санжаревского подозревают в пособничестве российским спецслужбам в деле информационной войны против Украины.

Народный депутат Украины Антон Геращенко рассказал подробности о деле обвиняемого в финансировании "ДНР" уже бывшего солиста Львовского национального театра оперы и балеты Николая Санжаревского.

Об этом он заявил в Facebook. Геращенко поблагодарил блогера Елену Добровольскую за помощь в анализе и публикацию материалов.

«Вот уже четвёртый год, как он живет двойной жизнью, надеясь о том, что никто не узнает о том, что все эти годы он был активным пособником российских спецслужб в деле информационной войны против своей Родины. Годы ушли на то, чтобы силами волонтеров Центра «Миротворец» и «Украинского Киберальянса», СБУ и Национальной Полиции выявить и задокументировать сеть антиукраинской пропаганды, развёрнутой Николаем Санжаревским под неусыпном контролем росспецслужб", - пишет Геращенко.

Он отметил, что выяснилось, что группа Санжаревского занималась не только антиукраинской пропагандой и распространением фейков.

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"Они занимались также сбором средств на лечение «детей беженцев» через социальные сети в расчете на то, что доверчивые сердобольные украинцы будут жертвовать деньги на их лечение. И они добивались своего. Только вот деньги украинцев аккумулировались и отправлялись на поддержку ДНР. Помимо шпионской деятельности Николаю Санжаревскому прийдется ответить и за совращение несовершеннолетней девушки Виктории, которую он не только развращал с 13 лет, но и через которую выведывал сведения о воинской службе ее брата в зоне АТО", - сообщил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили солиста балета Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании сепаратистов.