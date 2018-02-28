Сепаратистский скандал во Львове: подозреваемого в финансировании "ДНР" солиста оперы уволили

Заявление на увольнение Санжаревский написал 28 февраля.

Из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили солиста балета Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании сепаратистов.

Как сообщил директор-распорядитель Львовского национального театра оперы и балета Андрей Митроган, Санжаревский уволен с согласия сторон.

«Николай Санжаревский написал заявление на увольнение 28 февраля. Итак, с 1 марта он уже не является работником Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, где проработал девятнадцать с половиной лет», - отметил Митроган.

Корреспонденту УНИАН не удалось связаться с самим Санжаревским и взять у него комментарий.

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По информации представителя Управления СБУ во Львовской области Олега Александрова, в 2015 году в отношении этого работника театра уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение.

«Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы начать против него уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания предоставить ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого человека, после завершения которой будут приняты соответствующие решения», - сказал Александров.

Справка УНИАН. Николай Санжаревский - ведущий солист Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, учитель Львовской школы академического и современного балета.