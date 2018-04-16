В Киеве сотрудник СБУ пытался совершить самоубийство, в Киевской области застрелился бывший правоохранитель

Бывший правоохранитель застрелился из наградного пистолета, сообщили в полиции.

В Киеве пытался совершить самоубийство сотрудник Службы безопасности Украины, в Киевской области застрелился бывший правоохранитель.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сотрудник СБУ после попытки самоубийства находится в тяжелом состоянии в больнице.

«На Оболони в субботу, 14 апреля, мужчина (сотрудник СБУ - УНИАН) выстрелил в себя из пистолета. Его доставили с огнестрельным ранением в больницу. По данному факту открыто уголовное производство», - сообщили в столичной полиции.

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Кроме того, в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что 14 апреля в Киево-Святошинском районе застрелился из наградного пистолета бывший правоохранитель, который раньше служил в полиции и СБУ.

«Открыто уголовное производство по факту самоубийства по ст. 115 УК Украины. Расследование проводит Киево-Святошинский райотдел полиции. На место происшествия выезжала как следственно-оперативная группа, так и криминалистическая лаборатория. По крайней мере, говорить о том, что это было сделано кем-то посторонним, у нас оснований пока нет», - добавили в пресс-службе.