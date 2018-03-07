СМИ узнали имя полицейского, бросившего гранату в СБУшника в Киеве

По данным СМИ, Иваненко ночью совершил сопротивление и убежал, кинув в машину работников СБУ гранату.

Сотрудником полиции, который бросил гранату в автомобиль сотрудников СБУ в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная", оказался сержант Владимир Иваненко.

Об этом "Апострофу" рассказал источник в МВД. Он уточняет, что полицейский, предположительно, вооружен.

Читайте такжеПолицейский бросил гранату в СБУшников: СМИ узнали подробности инцидента в Киеве (фото, видео)"Ночью была объявлена полицейская операция "Сирена" по поиску старшины роты БПОП ГУНП в Киевской области старшего сержанта полиции Иваненко Владимира Юрьевича, 1991 года рождения. Это именно он ночью совершил сопротивление и убежал, кинув в машину работников СБУ гранату", - говорит источник.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ проводили операцию по задержанию действующего работника полиции, занимавшегося торговлей оружием. Он имел отношение к расформированному спецподразделению «Беркут».

Во время задержания экс-"беркутовец" бросил гранату в сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа» и скрылся с места происшествия.