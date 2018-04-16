Драка в столичном парке закончилась взрывом гранаты: полиция сообщила детали инцидента (фото, видео)

В результате ночного взрыва в столичном парке пострадали двое людей.

Ночью 16 апреля в парке Киото в Деснянском районе столицы прогремел взрыв.

Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату, сообщает полиция Киева.

"От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. Группа парней сразу разбежалась.

21-летнего пострадавшего врачи прооперировали, его состояние стабильное. Житель Черниговской области, который бросил гранату, задержан в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Поскольку мужчина получил осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной. По словам врачей, его состояние удовлетворительное. Установлено, что он ранее судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство (ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в столичном парке Киото на метро Лесная в ходе драки с участием пяти человек пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату.