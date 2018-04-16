В Киеве во время массовой драки пьяный АТОшник кинул людям под ноги гранату – СМИ (фото)
03:45, 16 апреля 2018Происшествия
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Один из участников массовой драки серьезно пострадал, его госпитализировали в больницу "скорой помощи".
Атошник в ходе задержания упал лицом в асфальт / фото dtp.kiev.ua
В столичном парке Киото на метро Лесная в ходе драки с участием пяти человек пьяный атошник кинул людям под ноги гранату.
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Об этом сообщает основатель портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.
«Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт», – говорится в сообщении.
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