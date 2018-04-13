В Чернигове от рук полицейского погиб местный житель

Инцидент произошел в продовольственном магазине, где между полицейским и нетрезвыми мужчинами завязалась драка.

В Чернигове вчера в результате драки с полицейским погиб местный житель.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, полицейский спецподразделения ГУНП в Черниговской области применил физическую силу.

Читайте такжеВо Львове "любители российской попсы" избили украинцев: соцсети не утихаютМилиционер возвращался после службы и был в гражданской одежде. Инцидент произошел в продовольственном магазине. Внимание полицейского привлекла шумная компания мужчин, которые совершали хулиганские действия, нецензурно ругались, распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал замечание. Нетрезвые граждане агрессивно отреагировали на его обращение, стали преследовать и попытались затеять драку, угрожая ему расправой.

Произошло столкновение, в результате которого двое мужчин ушли, а третий упал на асфальт и остался лежать. Полицейский вызвал скорую помощь. На месте врачи констатировали смерть пострадавшего.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Материалы уголовного производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру, где в дальнейшем определят подследственность производства под управлением СБУ в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, в Одессе конфликт между двумя студентами перерос в драку, которая завершилась смертельным ножевым ранением.